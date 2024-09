Osimhen ha firmato, è ufficialmente un nuovo calciatore del Galatasaray! Nessuna clausola di acquisto o obbligo

Osimhen si trasferisce in prestito dal Napoli fino a giugno 2025: nessuna clausola di riscatto o obbligo di acquisto.

Victor Osimhen è ufficialmente un nuovo calciatore del Galatasaray. L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio, con la conclusione di tutti i dettagli burocratici tra il club turco e il Napoli. L’attaccante nigeriano si trasferisce in prestito secco fino a giugno 2025, con l’intero stipendio coperto dal Galatasaray.

La trattativa, seguita da vicino anche dal suo agente Roberto Calenda, si è chiusa senza l’inserimento di una clausola per un eventuale trasferimento a gennaio. Questo significa che Osimhen resterà al Galatasaray fino alla fine della stagione 2024-2025, salvo ulteriori sviluppi.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha confermato l’ufficialità dell’accordo sul suo profilo X: “Victor Osimhen ha appena firmato il contratto con il Galatasaray. Prestito dal Napoli fino a giugno 2025, senza clausola di acquisto o obbligo. I documenti sono in fase di revisione e Victor indosserà la maglia numero 45”, ha scritto Romano.

Nel suo nuovo club, Osimhen ritroverà Dries Mertens, ex compagno di squadra ai tempi del Napoli. Per il Napoli, resta la possibilità di un’opzione di rinnovo del contratto fino al 2027 se il giocatore non verrà ceduto entro il prossimo giugno.