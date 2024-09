Osimhen al Galatasaray: firma e maglia numero 45. Filtra la data dell’esordio

Victor Osimhen ha firmato col Galatasaray: prestito secco dal Napoli, indosserà la maglia numero 45. Visite mediche superate.

Colpo di scena nel calciomercato: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray. L’attaccante nigeriano, dopo aver svolto le visite mediche, ha firmato il contratto con il club turco e indosserà la maglia numero 45.

Osimhen-Galatasaray: i dettagli dell’operazione

L’accordo tra Napoli e Galatasaray è stato raggiunto sulla base di un prestito secco. Il club turco si farà carico dell’intero ingaggio del giocatore, pari a 11 milioni di euro. Una formula che potrebbe essere rivista a gennaio, qualora si presentassero offerte per l’acquisto definitivo del giocatore.

Il contratto di Osimhen con il Napoli è stato rinnovato fino al 2027, con l’inserimento di una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. In caso di cessione a gennaio, il Galatasaray otterrebbe una percentuale sulla vendita.

L’accoglienza trionfale a Istanbul

Migliaia di tifosi del Galatasaray hanno accolto Osimhen all’aeroporto di Istanbul nella tarda serata di lunedì. Canti, balli e fumogeni hanno creato un’atmosfera di puro entusiasmo, con il club che ha alimentato l’attesa sui social pubblicando l’immagine della celebre maschera del nigeriano.

L’esordio di Osimhen con il Galatasaray

Per vedere Osimhen in campo con la sua nuova maglia bisognerà attendere la fine della sosta per le nazionali. Il suo esordio potrebbe avvenire nel fine settimana del 14-15 settembre, quando il Galatasaray ospiterà il Caykur Rizespor al Rams Park di Istanbul.

Questa mossa di mercato rappresenta una svolta inaspettata dopo i fallimenti delle trattative con Chelsea e Al Ahli. Il Napoli di De Laurentiis chiude così una situazione che rischiava di diventare imbarazzante, soprattutto dopo l’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su Osimhen e le reazioni dei tifosi del Napoli a questo clamoroso trasferimento!