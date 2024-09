Osimhen al Galatasaray: mistero sulla clausola di gennaio. Spunta una notizia

Victor Osimhen passa al Galatasaray in prestito. Dubbi sulla presunta clausola per gennaio. Smentite dalla Turchia. Attesa per l’annuncio ufficiale del club.

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray è ormai cosa fatta, ma emergono dubbi su una presunta clausola nel contratto del bomber nigeriano. Il club turco ha acquisito il giocatore in prestito secco dal Napoli, impegnandosi a pagare l’intero stipendio dell’attaccante.

La clausola misteriosa: realtà o fantasia?

Inizialmente, si era parlato della presenza di una clausola che avrebbe permesso a Osimhen di liberarsi già a gennaio, valida per 10 club indicati dal giocatore stesso. Tuttavia, dalla Turchia arrivano smentite decise su questa ipotesi.

Il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu ha dichiarato su X: “Il contratto di Victor Osimhen non contiene una clausola rescissoria unilaterale per la finestra di mercato invernale“. Una smentita che getta ulteriori dubbi sulla situazione contrattuale del nigeriano.

Attesa per l’annuncio ufficiale del Galatasaray

Al momento, la situazione rimane poco chiara. L’esistenza o meno di tale clausola potrebbe essere confermata o smentita definitivamente nelle prossime ore, con l’imminente annuncio ufficiale del Galatasaray per Osimhen.

Le implicazioni per Napoli e Galatasaray

Per il Napoli, la cessione in prestito di Osimhen rappresenta una mossa strategica per alleggerire il monte ingaggi, mantenendo al contempo il controllo sul cartellino del giocatore. Il Galatasaray, dal canto suo, si assicura un attaccante di primissimo livello per puntare a traguardi ambiziosi in Turchia e in Europa.

La questione della clausola, se confermata, potrebbe aprire scenari interessanti per il mercato di gennaio, con diversi top club europei pronti a farsi avanti per assicurarsi le prestazioni del nigeriano.