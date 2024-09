Mario Rui rifiuta ancora: il portoghese dice no all’ultima offerta arrivata ieri sera

Nonostante le proposte dalla Turchia e il desiderio di trasferirsi in Portogallo, Mario Rui continua a dire no a tutte le offerte.

Mario Rui, terzino portoghese del Napoli, continua a tenere salda la sua posizione: non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra partenopea. Nonostante le numerose offerte ricevute, il giocatore ha scelto ancora una volta di rimanere a Napoli. La recente offerta arrivata dalla Turchia è stata prontamente rifiutata, confermando la sua determinazione a restare.

Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Mario Rui ha ricevuto un’altra proposta da un club turco nella serata di ieri, ma ha deciso di non accettare. Schira ha rivelato durante un’intervista su Kiss Kiss Napoli che questo rifiuto non è un caso isolato: “Sono sei o sette le squadre che Mario Rui ha rifiutato fino ad oggi. Un calciatore che ha già detto di no alla Ligue 1 non accetterebbe mai la Turchia”, ha spiegato Schira.

Il terzino portoghese, che ha un contratto con il Napoli fino al 2026 e guadagna oltre 2 milioni di euro a stagione, avrebbe preferito trasferirsi in Portogallo, magari allo Sporting Lisbona o al Benfica. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Schira, non sono arrivate proposte concrete dai club portoghesi. “Lui voleva trasferirsi in una tra Sporting Lisbona e Benfica, ma non sono arrivate proposte dal Portogallo”, ha aggiunto Schira.

Il mercato turco ha cercato di approfittare della sua chiusura posticipata per tentare di attrarre giocatori da grandi club, ma, secondo Schira, “i turchi sono stati furbi nel posticipare la chiusura del mercato per cogliere delle grandi occasioni”. Tuttavia, Mario Rui non sembra disposto a considerare questa opzione, ritenendola un passo indietro nella sua carriera.