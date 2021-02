Victor Osimhen ha pubblicato un messaggio su instagram in risposta alle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del fratello.

Andrew Osimhen, ai microfoni di Radio Marte aveva sorpreso tutti affermando : “Stare fuori è stato penalizzante per lui, ma da quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi al meglio. Il Napoli deve giocare più di squadra e, soprattutto, per lui. Attualmente, per quanto mi risulta, sta bene. Sta recuperando la forma migliore”.

L’attaccante del Napoli sul noto social ha voluto chiarire la situazione puntualizzando che nessuno può permettersi di parlare per lui:

“Desidero chiarire che chiedere un’opinione sul calcio a un mio parente non è la stessa cosa che chiederla a me direttamente. Amo Napoli, il club, il mio allenatore e la mia squadra. Specialmente i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce o qualcosa del genere”, ha scritto Osimhen su Instagram.



Parole importanti che gettano acqua sul fuoco in un momento in cui il Napoli sta attraversando un periodo di crisi profonda.