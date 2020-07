Osimhen al Napoli ecco la cifra, Sky: “Gli ex agenti minacciano cause”

Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky fa il punto sulla trattativa Victor Osimhen al Napoli: acquisto da sessanta milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Di Marzio il Napoli acquisterà Victor Osimhen per una cifra intorno ai sessanta milioni di euro bonus compresi, quindi molto meno degli ottanta di cui si parlava solo qualche settimana. Secondo Gianluca Di Mario esperto di calciomercato di Sky l’attaccante nigeriano è pronto a sbarcare alla “corte di Gennaro Gattuso. C’è fiducia nel buon esito della trattativa“. In questa situazione, però, c’è ancora da tenere conto delle azioni che potrebbero compiere gli ex agenti del calciatore. Osimhen, infatti, durante la trattativa col Napoli ha cambiato agenti: “Cristiano Giuntoli ha continuato a trattare con il nuovo entourage per tutta la settimana. Gli ex agenti – aggiunge di Marzio – minacciano di fare causa contro il calciatore per vedersi riconosciuto quanto gli spetta. Ingaggio? Osimhen al Napoli dovrebbe percepire circa 5 milioni di euro, preso saranno organizzate anche le visite mediche“.

Il Napoli acquista Osimhen per sessanta milioni di euro, ma gli azzurri hanno con il Lille anche un altro affare quello che porta al difensore Gabriel. A questo punto il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe veramente versare nelle casse dei transalpini circa 85 milioni di euro, ma prendendo anche un altro calciatore. Al momento la valutazione di Gabriel è ferma sui 25 milioni di euro. Il Napoli ha esigenza di prendere anche un altro difensore, indipendentemente dalla cessione di Kalidou Koulibaly. Per la prossima stagione serve almeno un rinforzo in difesa, forse anche di più se il senegalese dovesse andare via e se verranno prese decisioni diverse su Sebastiano Luperto. Per questo il Napoli si sta cautelando ed ha trovato in Gabriel la soluzione giusta per le esigenze di Gattuso.