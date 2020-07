Bergonzi sul rigore per Milik: “Non lo avrei mai fischiato”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del possibile rigore da concedere a Milik nella sfida col Bologna.

La moviola di Bologna-Napoli ha evidenziato un possibile rigore per Arek Milik non fischiato dall’arbitro Piccinini. L’ex arbitro Bergonzi assolve il giovane direttore di gara e dice:

Mi sono documentato sull’episodio su Milik in area di rigore, io non l’avrei fischiato. L’ho visto più di una volta e non ci ho capito nulla rivedendolo, sicuramente live non l’avrei fischiato, l’arbitro era ben posizionato, quindi non l’ha valutato come calcio di rigore. Sicuramente il VAR non deve intervenire perché non siamo di fronte ad un chiaro ed evidente errore. Rigore Roma? Per onestà intellettuale, ho detto che per me il rigore di La Penna in Napoli-Milan c’era, non ho visto Roma-Verona ed ho visto l’episodio: mi è sembrato molto analogo, ci poteva stare il rigore dato alla Roma. Quando l’arbitro è ben posizionato e decide con personalità, mi sembra inopinabile.