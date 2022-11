Ordine: “Intervento di Tomori su Ikoné da far vedere alla scuola calcio, che prodezza”

Franco Ordine ritorna sull’interno di Tomori su Ikoné durante Milan-Fiorentina, secondo il giornalista è da far vedere alla scuola calcio.

Non ci vuole molto a far nascere una narrazione distorta, basta cominciare a creare un’opinione diffusa, nonostante sia sbagliata prendete il caso Tomori in Milan-Fiorentina. L’intervento del giocatore del Milan è nettamente falloso: dalle immagini si vede come Tomori colpisca prima tra ginocchio e polpaccio Ikoné e poi la palla. Eppure c’è ancora chi sta a parlare del contrario. Tanto che l’Aia ha deciso di non punire Sozza, perché è un intervento sul campo.

Ma per creare ancora di più l’opinione distorta e quindi giustificare l’ingiustificabile, serve anche che qualcuno vada davanti ai media a dire qualcosa di sbagliato. È il caso di Franco Ordine che dice: “Propongo alla scuola calcio di prendere l’intervento di Tomori e di farlo vedere ai giovani calciatori. Il difensore compie un’autentica prodezza perchè corre partendo da dietro e arriva davanti a cambiare la direzione del pallone“.

Queste le parole di Ordine sul contatto Tomori-Ikoné pronunciate a Pressing su Italia 1. Programma in cui viene permesso ad una persona di dare del caso umano a Paolo Del Genio, che aveva solo espresso la propria opinione. Tanto per capire in che situazione ci troviamo.