Onofri: “Kvaratskhelia, avvisai Giuntoli, gli dissi che avevamo sbagliato”

Claudio Onofri racconta un retroscena su Khvicha Kvaratskhelia e la successiva telefonata con il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. È l’epoca di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento del Napoli ha dimostrato di avere qualità da vendere, diventando una delle stelle più luminose del calcio italiano. Un aneddoto rivelato recentemente da Claudio Onofri, ex Genoa, ne sottolinea l’imprevedibile e fulminea ascesa.

Nella sua intervista a Kiss Kiss Napoli, Onofri ha raccontato di aver scritto a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, per esprimere la sua sorpresa. “Una volta scrissi a Giuntoli che forse ci eravamo sbagliati entrambi su Kvaratskhelia: non è un buon giocatore, è un fuoriclasse“. Queste parole mettono in luce la straordinaria crescita del giovane calciatore, oltre a fornire un simpatico retroscena su un dialogo tra due vecchi conoscenti del mondo del calcio.

Kvaratskhelia, originario della Georgia, ha superato ogni aspettativa sin dal suo arrivo in Italia. I suoi exploit in campo hanno conquistato cuori e menti dei tifosi del Napoli e degli amanti del calcio in generale. Il suo impatto in Serie A e in Champions League è stato straordinario: ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria dello scudetto del Napoli, ed è stato premiato come miglior giocatore del campionato italiano. Il suo gol contro l’Atalanta è stato anche eletto come il più bello della stagione.

Nonostante i suoi successi, Kvaratskhelia resta con i piedi per terra. Suoi recenti post sui social media mostrano l’orgoglio per il fratello minore di 12 anni, anch’egli un promettente calciatore.

Con un talento naturale e una dedizione ineguagliabile, Kvaratskhelia è destinato a migliorarsi ulteriormente. Questo gioiello del calcio italiano, che ha incantato il campionato con le sue giocate, è pronto a fare ancora di più. Con l’ingegno, la grinta e l’abilità dimostrati fino ad ora, non c’è dubbio che Kvaratskhelia continuerà a brillare nel panorama calcistico italiano e internazionale.