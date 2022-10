Oma Akatugba: “Il vero Osimhen non lo avete ancora visto al Napoli”

Oma Akatugba giornalista e amico di Osimhen ha parlato dell’attaccante del Napoli: “Non avete ancora visto il meglio“.

Il direttore di omasports ai microfoni di 1 Station Radio dice: “Non avrebbe vinto il Napoli senza Osimhen con la Roma? Forse è vero, perché – si sa – Victor è speciale. Se Victor non ci fosse stato, il Napoli forse non avrebbe vinto perché ha cavato fuori un gol dal nulla. Ha superato un difensore forte come Smalling, ricopre una posizione fondamentale al centro dell’attacco degli azzurri e mette sempre in campo tutta la sua energia positiva. Abraham e Victor? Abraham stava dando merito a Victor per il gol straordinario che ha realizzato, dopodiché hanno parlato di Inghilterra e di Nigeria. Abbiamo visto il miglior Osimhen? Penso che il vero Victor non si sia ancora mostrato. Il gol contro la Roma è stato uno dei più significativi, il primo contro un top club in Italia, ma il meglio deve ancora venire. I tifosi del Napoli non hanno visto ancora niente“.

Si parla anche di un possibile addio di Osimhen a fine stagione. Secondo Akatugba “Osimhen può giocare in qualsiasi campionato, ma lui non può essere inserito in uno schema. ciò che lo rende incredibile è la sua passione, la sua cattiveria. Riguardate il gol con la Roma…”. Victor ha ancora margini di miglioramento? È migliorato tanto: all’inizio ha commesso tanti errori, ora è migliorato nella fiducia in se stesso. Sia con Gattuso che con Spalletti è migliorato anche molto tecnicamente e tatticamente, ora è un attaccante completo. Lo stesso si può dire per la sua nazionale, dove può fare la differenza praticamente in ogni partita. Spalletti? Innanzitutto è un allenatore brillante, l’ha aiutato a migliorarsi. Victor era infortunato e Spalletti lo ha aspettato anche perché aveva Simeone e Raspadori, in questo il tecnico è bravissimo.

Lo ha gestito bene mettendolo dentro in due gare dalla panchina, poi lo ha messo in campo contro la Roma. Spalletti cerca sempre di tirar fuori da Victor la sua capacità di leadership perché crede tantissimo in lui. La sua mentalità è salita di livello. Mourinho può essere considerato un tecnico ancora vincente? No. L’ho detto diverso tempo fa, non è più lo Special One di un tempo. Sono certo che la Roma avrà pensato che prenderlo avrebbe loro assicurato la top 4 in Italia, ma è andata diversamente. Ancora in questa stagione sono in difficoltà in Europa League… insomma non si tratta più dello stesso allenatore di tanti anni fa“.