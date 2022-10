Zazzaroni: “Osimhen andrà via da Napoli, ecco le percentuali”

“Victor Osimhen andrà via da Napoli” lo dice Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport a microfoni di Pressing.

Il giornalista durante il programma che va in onda su Italia1 ha parlato dell’ottima prestazione del Napoli con la Roma ed in generale dell’avvio di campionato degli uomini di Spalletti. Protagonista delle ultime settimane è tornato proprio il nigeriano. Osimhen ha segnato un gol favoloso con la Roma, ma aveva anche realizzato gol importanti nelle giornate precedenti, come quello decisivo nella sfida con il Bologna.

Calciomercato: il futuro di Osimhen secondo Ivan Zazzaroni

Dopo un periodo di assenza di oltre quaranta giorni, a causa di un infortunio muscolare, Spalletti ha ritrovato Osimhen. Addirittura prima del suo rientro si parlava del giocatore quasi come di un problema, visto che nel frattempo erano esplosi Raspadori e Simeone, che a loro volta hanno messo a segno reti decisive per gli azzurri in assenza del nigeriano.

Insomma sembrava quasi che avere una punta come l’ex Lille potesse diventare un problema. Ora invece si parla di un addio di Osimhen dal Napoli, secondo Zazzaroni questa possibilità è più che concreta. Anzi il direttore del Corriere dello Sport la da quasi per certa. Ai microfoni di Pressing dice: “C’è un 80% di possibilità che Osimhen lasci il Napoli al termine di questa stagione. Sarà la terza per lui e c’è la possibilità che vada via“.

Non va dimenticato che il Napoli in estate ha rifiutato un’offerta importante da parte del Manchester United per Osimhen, dimostrando di voler puntare ancora sul giocatore. Ora si ritorna alla carica per una possibile cessione di Osimhen. Così come si parla di un Cristiano Ronaldo per gennaio al Napoli, voce che arriva dall’Inghilterra ma che sembra assolutamente infondata. Anche perché il Napoli proprio nel ruolo di punta centrale non ha alcuna necessità di rinforzi.