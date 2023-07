Offerta da 300 milioni per Mbappé, PSG al bivio: il club parigino virerà su Osimhen?

Il futuro di Mbappé con il PSG è incerto, messo in crisi dall’offerta shock di un club saudita. Victor Osimhen potrebbe essere il suo erede.

Sembra che Kylian Mbappé, il numero 7 del Paris Saint-Germain, sia destinato a lasciare il club parigino. Oltre all’interesse del Real Madrid, un club saudita si è fatto avanti per accaparrarsi il calciatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sports, l’Al-Hilal ha ufficializzato un’offerta formale di 300 milioni di euro per acquistare il cartellino del fuoriclasse francese. Questa inattesa offerta è giunta in un momento delicato, visto che il Paris Saint-Germain ha messo Mbappé sul mercato dopo alcuni avvenimenti recenti, tanto che il giocatore non è stato nemmeno convocato per la tournée pre-stagione in Giappone. Nonostante l’incredibile cifra in ballo, la decisione finale spetta sia al PSG che al diretto interessato. Al momento, sembra che Mbappé non sia intenzionato a trasferirsi in Arabia.

Il PSG sta affrontando la situazione con cautela, conscio del rischio di perdere il calciatore a parametro zero. È importante ricordare che il contratto di Mbappé scadrà nel 2024, e il giocatore ha già comunicato di non voler rinnovare il contratto (rifiutando l’opzione di prolungamento fino al 2025). Di conseguenza, il club francese è disposto a cederlo durante questa sessione di calciomercato estiva per evitare una potenziale perdita economica.

D’altro canto, i media francesi da settimane indicano Victor Osimhen come possibile erede di Mbappè. La domanda sorge spontanea: in caso di cessione di Mbappé, il PSG virerà effettivamente sul nigeriano del Napoli come suo sostituto per il numero 7?