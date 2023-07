CDS -Napoli, Osimhen non è sereno: Si aspettava di chiudere prima il rinnovo di contratto

Victor Osimhen non è sereno e di umore positivo al ritiro del Napoli: l’attaccante nigeriano si aspettava di chiudere prima la trattativa per il rinnovo di contratto.

Calciomercato Napoli. Non è un periodo sereno per Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nigeriano non sembra avere il morale alto in questi giorni di ritiro a Dimaro con la squadra azzurra.

Il motivo è legato al rinnovo di contratto, atteso ormai da diverso tempo ma che stenta a decollare. Osimhen ha più volte ribadito la volontà di restare a Napoli, dichiarando amore per la piazza e per i tifosi. Tuttavia si aspettava di firmare il prolungamento più velocemente.

I tempi invece si sono dilatati, con una distanza che resta tra le parti. Sul tavolo ci sono diversi nodi da sciogliere, come l’inserimento di una clausola rescissoria e il valore della stessa, oltre all’ingaggio da riconoscere al giocatore.

La situazione di stallo nella trattativa sta inevitabilmente condizionando l’umore di Osimhen, desideroso di chiudere al più presto la questione rinnovo. Il Napoli è al lavoro per accontentare la punta, pezzo pregiato dello scacchiere di mister Spalletti. L’obiettivo è arrivare alla fumata bianca nelle prossime settimane.