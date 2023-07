Seconda amichevole ‘di fuoco’ a Dimaro: le probabili formazioni di Napoli-Spal

Il Napoli si prepara per scendere in campo nuovamente a Dimaro per la seconda amichevole in programma con la SPAL.

I Campioni d’Italia del Napoli tornano in campo per la seconda volta, affrontando la SPAL a Dimaro. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30. La squadra ferrarese milita nella Serie C e l’impianto di Carciato è completamente esaurito in vista di questa partita. Rudi Garcia potrà contare per la prima volta su tutti i suoi big, eccezion fatta per Kim, che ha lasciato la squadra azzurra per il trasferimento al Bayern Monaco.

La SPAL concluderà il ritiro martedì, proprio come il Napoli, e sul cammino della squadra partenopea si incroceranno anche alcuni napoletani: l’ex dirigente ai tempi di Ferlaino, Filippo Fusco, e il terzino sinistro Tripaldelli, che negli anni scorsi è stato accostato più volte al Napoli. La squadra di Ferrara è ambiziosa e sta allestendo un mix di giovani talenti e giocatori più esperti. Nel centrocampo spicca Prati, che si è ben distinto con la Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, mentre in attacco troviamo Antenucci, prelevato dopo l’esperienza al Bari.

La partita promette emozioni e spettacolo, con il Napoli che proverà a confermare la formazione tipo che lo scorso anno ha trionfato nel campionato italiano. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SPAL (4-3-3): Alfonso; Dickman, Arena, Peda, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Murgia; Orfei, Antenucci, D’Orazio.