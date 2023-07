Rottura Lukaku-Inter, Ordine: “Tutta una campagna orchestrata con un solo scopo”

Il giornalista Franco Ordine si è soffermato sul caso Lukaku-Inter durante un’intervista su QSVS.

Nell’ambiente nerazzurro regna ancora la delusione per la rottura tra Romelu Lukaku e l’Inter. Ciò che sembrava una speranzosa riconciliazione, si è trasformata in una polemica dietro le quinte. Ma quali sono i retroscena di questa vicenda?

Mentre il futuro di Lukaku è ancora incerto, i tifosi dell’Inter sono sconcertati per come si sia conclusa la relazione tra il calciatore e la squadra. Secondo Ordine, dietro la controversia si nasconderebbe una presunta campagna orchestrata volta a danneggiare il calciatore e valorizzare l’Inter.

“La situazione su Lukaku è questa. Quando il belga scrive su Instagram ‘dove non arriva l’odio arrivano le bugie’ si riferisce a un episodio: alla narrazione che Lukaku avrebbe chiamato per ricucire o tornare indietro per rimettere in pista un passaggio all’Inter. Quando parla di bugie si riferisce esattamente a quello che sto dicendo. La cosa è talmente provata che stamane su un quotidiano sportivo è stato fatto un commento come se fosse il presidente dei bugiardi” ha aggiunto il giornalista sportivo.

Ordine ha poi aggiunto: “Lukaku non ha mai fatto quelle telefonate. Per me è stata tutta una campagna orchestrata per fare uscire alla grande l’Inter e male il calciatore. Il punto vero è che è avvenuta la stessa situazione di Skriniar. Sullo slovacco era stato detto che avrebbe rinnovato per l’Inter mentre poi ha chiuso con il PSG”.