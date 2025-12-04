4 Dicembre 2025

Nuovo stop in casa Napoli: Lobotka si ferma per un risentimento muscolare

redazione 4 Dicembre 2025
Corsa contro il tempo per Lobotka: le ultime da Castel Volturno

Il centrocampista slovacco ha accusato il problema durante il riscaldamento pre-gara con il Cagliari

Il Napoli deve fare i conti con un altro infortunio a centrocampo. Il club azzurro ha comunicato che Stanislav Lobotka ha riportato un problema muscolare durante l’attivazione pre-partita della sfida contro il Cagliari.

Nel comunicato ufficiale diffuso dalla società si legge che il centrocampista ha accusato «un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra». Lobotka ha già iniziato l’iter riabilitativo previsto dallo staff sanitario.

Un nuovo imprevisto per Antonio Conte, che perde temporaneamente un altro elemento della mediana in un momento ricco di impegni. Non sono ancora stati indicati i tempi di recupero, che verranno valutati nei prossimi giorni.

