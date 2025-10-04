“Non ti vuole nessuno…”: urla contro De Bruyne a Castel Volturno | La frattura è insanabile
Il belga è arrivato nel corso della sessione estiva di mercato ma adesso il suo futuro nel club sembra già compromesso.
Clima incandescente a Castel Volturno, dove il nome di Kevin De Bruyne è finito al centro delle polemiche. Durante una delle ultime sedute di allenamento, alcuni tifosi hanno urlato contro il belga frasi pesanti, tra cui un secco: “Non ti vuole nessuno…”. Un episodio che ha lasciato il segno, incrinando ulteriormente il rapporto tra il campione e l’ambiente.
Le contestazioni nascono da settimane di tensioni e ad alcune scelte considerate poco in linea con lo spirito della squadra. Il belga Kevin De Bruyne, arrivato come colpo di prestigio per rilanciare le ambizioni del club, ha alimentato malumori e insofferenza tra i sostenitori.
L’episodio di Castel Volturno sembra essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’urlo di contestazione è stato interpretato come un segnale chiaro: la pazienza della piazza è ormai terminata. Per molti tifosi, la stella belga non rappresenta più una certezza, ma un problema difficile da risolvere.
Il club, dal canto suo, cerca di mantenere una linea di prudenza, evitando dichiarazioni pubbliche che possano alimentare ulteriori polemiche. Tuttavia, dietro le quinte, cresce la consapevolezza che la situazione rischi di diventare ingestibile. Una rottura definitiva non è più da escludere e gli scenari futuri restano incerti.
Un clima tutt’altro che disteso
De Bruyne, professionista di grande esperienza, ha provato a mantenere il silenzio per non alimentare la tensione. Ma la crescente ostilità del pubblico rendono difficile una ricomposizione. La situazione è estremamente delicata e sarà importante capire come vorrà reagire il club.
Il futuro del belga sembra dunque segnato. Tra voci di mercato e pressioni interne, l’ipotesi di una separazione a breve appare sempre più concreta. La frattura con l’ambiente sembra ormai irreparabile e le urla di Castel Volturno ne sono la dimostrazione.
Dichiarazioni scottanti
Ci sono delle dichiarazioni che nelle ultime ore hanno alzato e alimentato questo polverone. E sono le parole riportate su Tik Tok da parlaredicalcio e pronunciate dal giornalista Raffaele Auriemma. Quest’ultimo si è concentrato sul nuovo acquisto del Napoli e su delle perplessità personali.
“Va via de Bruyne dal City e questa è già una notizia. Perche significa che il City lo ha lasciato scaduto il contratto. Perché in Premier nessuno lo ha voluto? Nemmeno a chiedergli per caso ti andrebbe di…Anche nel resto del mondo, perché nessuno lo ha certo? Io ho il dubbio che probabilmente tutti si sono resi conto che forse De Bruyne, mentalmente, è come se avesse perso qualcosa”.