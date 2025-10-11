Non solo Allegri: Leao ha litigato con un suo compagno | Rischia di finire fuori rosa
Il giocatore portoghese di proprietà del Milan è appena rientrato dopo un lungo stop ma rischia di esser messo fuori rosa.
Il Milan si trova al centro di un nuovo caso interno dopo il litigio tra Rafael Leao e un compagno di squadra. Secondo le prime ricostruzioni, la tensione sarebbe esplosa durante una sessione di allenamento, generando un acceso confronto tra i due. La società monitora la situazione con attenzione.
Il portoghese, già sotto osservazione dopo le critiche di Allegri, rischia ora conseguenze più serie. Fonti vicine al club parlano di una possibile esclusione temporanea dalla rosa se non arriverà un chiarimento rapido e completo. L’allenatore avrebbe già convocato Leao per un colloquio individuale, cercando di capire motivazioni e responsabilità dell’accaduto.
Il litigio con il compagno non fa che aumentare i riflettori sul futuro del giocatore in rossonero. Nelle ultime settimane attorno a Leao si era generato molto hype visto il suo rientro dopo il lungo infortunio. Ora la pressione aumenta: non solo deve dimostrare il proprio valore sul campo, ma anche la capacità di integrarsi in un gruppo già collaudato.
Dalla società filtra la volontà di gestire la vicenda con equilibrio, senza alimentare ulteriori tensioni mediatiche. Tuttavia, la linea dura appare inevitabile: il Milan non può permettersi che le liti interne compromettano il rendimento della squadra nel corso del campionato.
Una vicenda scottante
I tifosi seguono con ansia la vicenda, divisi tra chi difende il talento portoghese e chi teme ripercussioni sul clima della squadra. Sui social, le discussioni si sono moltiplicate, trasformando l’episodio in uno dei temi più caldi dell’attualità rossonera. La pressione mediatica aggiunge ulteriore complessità.
Il futuro di Leao al Milan resta dunque in bilico. Chiarimenti immediati e un comportamento esemplare saranno decisivi per evitare sanzioni più pesanti, fino alla possibile esclusione dalla rosa. La stagione del Milan entra così in una fase cruciale.
Parole al veleno
In particolare le parole di Rabiot sul futuro di Leao, rilasciate su La Gazzetta dello Sport, hanno subito acceso i riflettori sulle ambizioni del talento rossonero. Il francese ha sottolineato come, a 26 anni, il portoghese non possa più permettersi passi falsi e debba puntare a esprimere tutto il suo potenziale. Il paragone con Modric e l’invito a concentrarsi completamente sul lavoro evidenziano la preoccupazione per una carriera ancora incompiuta.
Secondo Rabiot, il rischio è che Leao rimanga solo un “potenziale grande giocatore” senza mai confermarsi tra i top. La situazione sembra complicarsi ulteriormente dopo il presunto richiamo di Allegri nello spogliatoio dopo Juve-Milan. L’allenatore avrebbe criticato duramente Leao, mentre Rabiot lo ha fatto pubblicamente ai microfoni, creando potenzialmente una spaccatura all’interno del gruppo.