Niccolò Fraschini risponde a Forgione: “Mi dai del razzistello? I problemi di Napoli sono alcuni suoi abitanti”

Il consigliere comunale di Pavia, Niccolò Fraschini risponde ad Angelo Forgione e non torna indietro sulle sue idee su Napoli. Solo qualche giorno fa lo stesso Fraschini disse: “Se una potenza straniera invadesse l’Italia, a quale città sareste disposti a rinunciare? E perché proprio Napoli?” Un sondaggio quello di Fraschini, che fece scattare tantissime polemiche per la sua inadeguatezza.

Fraschini non ha mai ritrattato quelle parole, anzi le ha confermate, provando anche la reazione di Angelo Forgione che lo aveva definito “razzistello” in un suo post.

Fraschini, la risposta a Forgione su Facebook

Oggi il consigliere Fraschini è ritornato alla carica contro Forgione. In un lungo post su Facebook gli ha scritto: