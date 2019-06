Il PSG vuole Insigne. Verratti sponsorizza la trattativa. Il Napoli chiede 100 milioni. A breve incontro Raiola – De Laurentiis.







Il PSG torna alla carica per Insigne. Il goal del fantasista del Napoli contro la Bosnia di Dzeco a riportato il tatale‡nto di Frattamaggiore sotto i riflettori dei top Club Europei.

Aurelio de Laurentiis non tratta per meno di 100 milioni, Raiola prova a mediare. L’opportunità parigina gli permetterebbe di esprimersi con maggiore serenità, lontano dai clamori di una città che non gli ha mai perdonato niente, fino a contestarlo dopo il rigore sbagliato contro la Juve, al San Paolo.

D’altra parte, del Napoli è il giocatore più rappresentativo, e per questo che i tifosi pretendono sempre di più dal loro capitano, spesso criticato per il rendimento e per quel carattere, ritenuto fragile. Al PSG, Insigne ritroverebbe Veratti, compagni ai tempi del Pescara di Zeman.

IL PSG SU INSIGNE

Insigne piace molto a Tuchel, il tecnico del PSG, che ha impresso ancora nella mente la prestazione e il gran gol realizzato da Lorenzo al Parco dei Principi, nell’incontro di Champions League dello scorso novembre.

L’intenzione a trattare c’è, come scrive la Gazzetta dello Sport, ma di certo non alle cifre pretese da Aurelio De Laurentiis. Lui vorrebbe 100 milioni di euro, ma il valore attuale del giocatore si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro. Una cifra che Nasser Al-Khelaifi, lo sceicco proprietario del club parigino, sarebbe disposto a spendere se il presidente del Napoli dovesse rivedere le sue intenzioni.

INCONTRO RAIOLA-DE LAURENTIIS

De Laurentiis ha in agenda un incontro con Mino Raiola per discutere sul futuro di Insigne e, in special modo, sulla questione contrattuale. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Nei suoi programmi c’è il prolungamento di almeno un altro anno e un discreto adeguamento economico, fino a 6,5 milioni di euro a stagione. Condizione che il presidente ha appena sfiorato nell’incontro avuto dalle parti il primo maggio scorso, a casa Ancelotti. In quell’occasione, De Laurentiis lasciò intendere che non aveva nessuna intenzione di ridiscutere il contratto già in essere. La questione, adesso, si riproporrà per forza di cose, perché Raiola potrebbe insistere per portare il giocatore a Parigi.







VERRATTI CHIAMA INSIGNE AL PSG

Marco Verratti, sta sponsorizzando l’arrivo di Lorenzo Insigne al PSG. Verratti ritroverebbe il compagno col quale ha ottenuto la promozione in serie A con il Pescara allenato da Zdenek Zeman.