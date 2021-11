Napoli-Verona: tornano gli ultras allo Stadio Maradona, in un settore speciale

Gli ultras del Napoli tornano allo stadio Maradona per la sfida con il Verona, i gruppi organizzati inciteranno la squadra di Spalletti. La notizia viene lanciata da Raffaele Auriemma per Tuttosport che racconta anche i dettagli di questo ritorno. Gli ultras saranno sistemati in un settore inedito, viene scritto sulle pagine del quotidiano, in questo modo si eviteranno multe e contestazioni che fino ad oggi avevano fatto scattare lo sciopero dei tifosi più caldi della tifoseria partenopea.

Ultras al Maradona per Napoli-Verona: ecco dove saranno sistemati

Gruppi ultras il cui ritorno allo stadio Maradona è previsto per questo pomeriggio e che si sistemeranno nel settore inferiore delle due Curve. La ragione? Trattandosi di una parte dello stadio dove nessuno ama seguire le partite, diventa più comodo trovare nelle biglietterie una quantità di ticket che siano vicini nella numerazione. I fan più caldi sanno che questa potrebbe essere la stagione giusta per rivincere il tricolore, per questo motivo accetteranno di cambiare il loro solito posto e garantire alla squadra quell’incitamento che, in loro assenza, non c’è.

Il ritorno degli ultras per Napoli-Verona è sicuramente un’ottima notizia per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha sempre voluto la vicinanza dei tifosi partenopei. Tifosi che non hanno fatto mai mancare il loro apporto allo stadio, ma ovviamente l’assenza dei gruppi organizzati si è fatta sentire. Sono loro che animano da sempre le curve e rendono quello scenario che sa condizionare anche i giocatori sul terreno di gioco. I cori, il sostegno e quell’incitamento senza fine, nei momenti positivi come in quelli positivi, sono atmosfere che è necessario ricreare per aiutare il Napoli. Ecco perché Spalletti ha salutato gli ultras qualche settimana fa, lanciando un segnale importane di unione tra squadra e tifosi. Un collante che può dare sicuramente una mano per la lotta scudetto.