Napoli-Venezia si giocherà con la presenza del pubblico. Lo stadio Maradona avrà una capienza ridotta a causa delle norme anti-Covid. non saranno della partita gli Ultras della Curva A. I tifosi hanno esposto uno striscione di dissenso all’esterno dello stadio Maradona: “Dal biglietto nominale al distanziamento sociale…nulla ci può fermare…vi faremo sempre male!”. I tifosi hanno preso una posizione chiara nei confronti delle restrizioni imposte dal governo sugli stadi.

La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una guida per tutti i tifosi che si recheranno allo stadio Maradona per assistere alla prima di serie A del Napoli di Spalletti:

“Si invitano, altresì, i tifosi a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19, ad evitare assembramenti nella fase di accesso all’impianto sportivo, e deflusso, ad indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e mantenere il distanziamento di sicurezza. Si invitano i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio Diego Armando Maradona, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico”.

