Nessuna novità importante per Luciano Spalletti al debutto in campionato.

Al Maradona Spalletti sceglie Meret titolare tra i pali al posto di Ospina.

Questi gli undici che scenderanno in campo contro il Venezia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti