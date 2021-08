Osimhen esagera, rosso forse generoso ma il nigeriano deve calmarsi

Victor Osimhen espulso durante Napoli-Venezia lascia gli azzurri in dieci per oltre sessanta minuti di gioco. L’attaccante del Napoli è stato espulso con rosso diretto per aver colpito con una manata Heymans che lo marcava su un calcio d’angolo. Il difensore del Venezia marca duro e cerca di fermare Osimhen, ma sono cose normali in area di rigore. Il nigeriano, però, si innervosisce e colpisce il suo avversario con una manata. Non un colpo forte, ma sicuramente una condotta violenta.

Osimhen sicuramente si deve dare una calmata, ma l’espulsione accordata da Aureliano di Bologna forse poteva essere evitata, anche perché il colpo sembra veramente lieve. Lo stesso Heymans qualche minuto dopo ad esempio, si è reso protagonista, di un fallo estremamente plateale placcando in stile rugby Insigne che andava verso la porta avversaria. Quel che è certo è che Osimhen deve imparare a mantenere la calma, anche perché il suo ruolo è quello di attaccante ed in area di rigore si ricevono sempre certi trattamenti. Con il rosso diretto Osimhen rischia di saltare due partite, ovvero anche quella con la Juventus prevista alla terza giornata di campionato.