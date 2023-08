SKY – Gabri Veiga andrà del Napoli con lo zampino di Benitez. Ecco quando arriverà

Il Napoli accelera per Gabri Veiga del Celta Vigo come sostituto di Zielinski: decisivo il ruolo di Rafa Benitez, tecnico del club spagnolo ed ex azzurro.

Calciomercato Napoli. Il Napoli fa sul serio per Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo individuato come sostituto di Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i partenopei hanno già presentato un’offerta da 30 milioni per il talento spagnolo.

C’è ottimismo sulla possibilità di chiudere positivamente la trattativa. Il Celta detiene il cartellino di Veiga, ma difficilmente si opporrà ad una cessione a cifre importanti. Decisivo in tal senso potrebbe essere l’intervento di Rafa Benitez.

L’ex tecnico del Napoli, attualmente alla guida del club galiziano, potrebbe agevolare l’operazione grazie ai suoi ottimi rapporti con De Laurentiis. Un assist che gli azzurri sperano possa sbloccare la trattativa.

L’acquisto di Veiga è legato alla contestuale cessione di Zielinski, ormai ad un passo dall’Al-Ahli. Liberatosi del polacco, il Napoli investirà parte del ricavato per regalare a Garcia il nuovo rinforzo a centrocampo. I tifosi sognano il grande colpo.