Napoli-Udinese, Juan Jesus favorito su Buongiorno: l’unico ballottaggio di Conte

NAPOLI – Antonio Conte scioglierà il dubbio solo all’ultimo, ma per il momento Juan Jesus è leggermente avanti rispetto ad Alessandro Buongiorno per una maglia da titolare nella sfida di domani sera contro l’Udinese al Maradona. Il difensore italiano è tornato a disposizione, si allena regolarmente e ha già messo minuti nelle gambe, compreso il test con il Giugliano a Castel Volturno. La condizione, però, non è ancora ottimale e le ultime prestazioni di Juan Jesus danno certezze al tecnico azzurro, che potrebbe confermare il brasiliano al centro della difesa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, quello tra Juan Jesus e Buongiorno è l’unico ballottaggio aperto per domani sera. Il resto della formazione non dovrebbe subire modifiche rispetto a quella vista all’Olimpico.

Con Olivera ancora ai box – il terzino uruguaiano dovrebbe restare fuori per tutto febbraio a causa della lesione al soleo – sarà ancora Spinazzola a presidiare la fascia sinistra, con Di Lorenzo a destra. Al centro, accanto a Rrahmani, si deciderà solo all’ultimo se toccherà a Juan Jesus o a Buongiorno.

A centrocampo confermatissimo il trio Anguissa-Lobotka-McTominay, mentre in attacco si va verso la riproposizione del tridente con Politano, Lukaku e Neres. Il nuovo acquisto Okafor partirà dalla panchina.

Per il Napoli, quello contro l’Udinese sarà l’unico appuntamento casalingo di febbraio, una serata in cui Conte vuole il massimo dalla squadra per continuare la corsa ai piani alti.