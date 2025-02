Napoli-Udinese in TV: gratis o a pagamento? Orario, probabili formazioni e dove vederla in streaming

Gli azzurri di Conte ospitano i friulani al Maradona per la ventiquattresima giornata di Serie A. Diretta esclusiva su DAZN domenica 9 febbraio alle 20:45.

Il Napoli sfida l’Udinese in una gara cruciale per la lotta scudetto. Gli azzurri, a -3 dall’Inter dopo il ko dei nerazzurri a Firenze, devono riscattare il pareggio per 1-1 contro la Roma, arrivato con il gol di Angelino allo scadere.

I friulani di Runjaic arrivano invece galvanizzati dalla vittoria interna contro il Venezia, che ha permesso di cancellare i due ko consecutivi precedenti.

Dove vedere Napoli-Udinese

Data : domenica 9 febbraio 2025

: domenica 9 febbraio 2025 Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Diego Armando Maradona (Napoli)

: Diego Armando Maradona (Napoli) TV : DAZN 1 (canale 214 di Sky)

: DAZN 1 (canale 214 di Sky) Streaming : DAZN

: DAZN Telecronaca: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Ultime dai campi

Il Napoli deve ancora fare a meno di Olivera, mentre Buongiorno partirà dalla panchina. Confermato Juan Jesus in difesa con Spinazzola sulla fascia sinistra. Tridente offensivo con Politano, Lukaku e Neres.

Per l’Udinese, Lucca favorito su Alexis Sanchez per affiancare Thauvin. Solet confermato in difesa, ballottaggio Kamara–Zemura sulla fascia. Out gli infortunati Okoye e Touré, mentre Davis rientrerà nella prossima giornata.

La diretta testuale della partita sarà disponibile su Napolipiu.com con aggiornamenti in tempo reale su formazioni e azioni salienti del match.