Napoli: tutti negativi i tamponi al Covid 19, il comunicato ufficiale

Il Napoli fa sapere che sono tutti negativi i tamponi al Covid 19 eseguiti in mattinata, il comunicato ufficiale è emesso dalla SSCN. Attraverso i propri profili social la società azzurra dà una buona notizia a Spalletti ed ai tifosi: i tamponi sono tutti negativi e quindi oltre a Politano non ci saranno ulteriori defezioni. In realtà per Covid è fermo anche Demme, ma questa è un’assenza che era già stata messa in conto. Politano salterà sicuramente la sfida con l’Intere quindi Spalletti dovrà trovare un sostituto.

Di solito sulla fascia destra si alternano Politano e Lozano, il messicano si è allenato solo una volta con la squadra e torna da una lunga e dura trasferta con la Nazionale. Ounas è fuori per infortunio, quindi bisognerà capire come vorrà gestire la situazione Spalletti. Al momento Lozano è in pole per giocare contro l’Inter. In questo modo non bisognerà cambiare modulo di gioco o adattare calciatori. Certo Lozano dopo le dichiarazioni sul suo futuro molto contestate, potrebbe avere una motivazione in più per cercare di fare bene con l’Inter. Spalletti valuterà la situazione fino alla fine, poi deciderà il sostituto di Politano. L’assenza dell’ex Sassuolo è sicuramente una perdita importante per il tecnico toscano.