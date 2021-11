Biasin: “Insigne resti a Napoli non va bene per l’Inter. Vi dico chi marcherà Osimhen”

Fabrizio Biasin, allontana Insigne. Il giornalista di Libero e tifoso dell’Inter ha parlato dell’interesse della squadra nerazzurra per il capitano del Napoli.

BIASIN SU INSIGNE

Fabrizio Biasin ha parlato dell’interesse dell’Inter per Insigne. Il giornalista di Libero e grande tifoso nerazzurro ai microfoni di 1station Radio ha commentato anche la sfida tra Inter e Napoli.

“Insigne all’Inter? Piacerebbe a tantissimi allenatori, probabilmente anche a Simone Inzaghi, ma la mia idea è che non si sposi bene nell’assetto tattico dei nerazzurri. Mi spiacerebbe vedere Lorenzo lontano da Napoli, è l’ultima bandiera del calcio italiano. Per questo motivo credo che alla fine le due parti riusciranno a trovare un accordo”.

INTER-NAPOLI

Fabrizio Biasin ha poi aggiunto: “Le pause per le nazionali sono troppe, mi auguro che nei prossimi anni, almeno in quelli dispari, si possano ricavare degli slot in cui giochino solo le nazionali, senza interrompere i campionati, come succede già in altri sport. Domani l’Inter dovrà fare a meno di De Vrij, al suo posto ci sarà Ranocchia che si troverà ad affrontare Osimhen, il miglior calciatore di questa Serie A. Accanto ad Andrea ci saranno Skriniar e Dimarco. A centrocampo credo che partirà Calhanoglu dal primo minuto, insieme a Perisic, Brozovic, Barella e Darmian. Dzeko dovrebbe essere recuperato, pertanto ipotizzo una coppia composta dal bosniaco e Lautaro Martinez. A causa dei calendari spezzettati gli allenatori ogni mese sono costretti a ricominciare da capo, non riescono a dare continuità al proprio lavoro. Prima della sosta abbiamo visto un gran derby giocato con un piglio molto europeo. Domani mi aspetto una grande partita giocata a viso aperto, con pochi tatticismi e tanta intensità”.