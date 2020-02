Dopo la sconfitta di Lecce bisogna pensare già alla Coppa Italia con l’Inter. Il Napoli fa turnover con l’Inter, Mertens sarà titolare.

Turnover Napoli nella sfida con l’Inter in Coppa Italia, in programma mercoledì alle 20.45 al San Siro di Milano. Secondo quanto riferito da Repubblica, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso sta pensando a cambiare diversi uomini per la sfida con i nerazzurri di Conte. Mertens titolare in attacco al posto di Milik, Meret supera Ospina e va in campo dal primo minuto. Novità potrebbero esserci anche in difesa. Kostas Manolas prenota un posto da titolare al fianco dell’incerto Koulibaly, che non ha impressionato positivamente nella sfida con il Lecce. Il difensore senegalese sarà riconfermato al centro della difesa. Così come Di Lorenzo e Mario Rui potrebbero giocare ancora una volta da titolare nel 4-3-3 di Gattuso, anche se Hysaj è sempre pronto a subentrare facendosi trovare pronto.

Turnover Napoli: Allan e Fabian Ruiz

In attacco Mertens, Insigne e Callejon appare già il tridente titolare. I cambiamenti più importanti potrebbero arrivare proprio a centrocampo. Demme appare intoccabile in questo momento così delicato. Così qualche cambio, forse addirittura due, potrebbero arrivare per le mezzali. Zielinski non si è fermato praticamente mai, Lobotka non è apparso brillante come nella sfida con la Sampdoria. Fabian Ruiz e Allan stanno recuperando dall’infortunio e sono pronti ad entrare nelle rotazioni del turnover del Napoli con l’Inter. La presenza del brasiliano a centrocampo appare fondamentale in questo momento complicato. Se il centrocampista ex Udinese è in forma fisica e mentale in pochi possono superarlo. Per questo Gattuso ha voluto recuperarlo al meglio, prima di mandarlo di nuovo in campo,magari per essere subito decisivo. La Coppa Italia è un obiettivo troppo importante in questa stagione e non può essere snobbata, anche perché rappresenta la porta di servizio per l’Europa.