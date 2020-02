Napoli ed i dubbi su Ospina: è davvero meglio di Meret?

Napoli ed i dubbi su Ospina, professionista ed uomo esemplare, ma che in questo momento non sembra al top. E’ davvero meglio di Meret?

Una domanda a cui potrebbe essere difficile rispondere, perché David Ospina vanta qualità ed esperienze internazionali ed anche a Napoli ha fatto vedere tantissime buone parate. Eppure nell’ultimo periodo le prestazioni del numero uno colombiano non paiono sfavillanti. Nella gara con il Lecce sia sul primo che sul secondo gol sembra esserci la sua complicità. Ecco perché a Napoli i dubbi su Ospina aumentano e tanti tifosi si chiedono: e’ davvero più forte di Meret? Sul primo gol di Lapadula respinge sui piedi dell’attaccante un tiro su cui si poteva fare di più, almeno nella deviazione. Sul secondo gol, sempre di Lapadula, Ospina sembra avere comunque delle responsabilità. Il tiro è ravvicinato ma l’attaccante del Lecce è girato spalle alla porta e la palla non si infila sotto l’incrocio dei pali. Eppure Ospina non riesce nemmeno a toccare il pallone.

Ospina vs Meret

Al Napoli i dubbi su Ospina aumentano anche perché in rosa c’è un portiere come Alex Meret. L’ex estremo difensore della Spal ha commesso sicuramente degli errori ma le sue doti tecniche appaiono indiscutibili, forse già superiori a quelle di Ospina. Magari con i piedi non sarà un fenomeno, ma in questo momento al Napoli servono parete da campione. Quelle che in qualche caso ha fatto vedere anche Ospina, ma che Meret può assicurare in maniera più costante. Almeno questa è la sensazione che hanno tantissimi addetti ai lavori e tifosi. Il dualismo tra Meret e Ospina resiste e si riproporrà anche nella sfida di Coppa Italia, quando Gennaro Gattuso proporrà il turnover. Meret sembra in vantaggio sul portiere colombiano, pronto a sfoderare una prestazione che potrebbe togliere ogni dubbio tra chi offre più garanzie tra Meret ed Ospina.