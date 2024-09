Napoli, tensioni con Garcia: tre giocatori che si ribellarono

Non tutti i tifosi sanno cosa è successo davvero nello spogliatoio del Napoli la scorsa stagione. Sotto la gestione di Rudi Garcia, non era solo il campo a preoccupare. Ci sono stati momenti di tensione, e non pochi, tra l’allenatore francese e alcuni dei pilastri della squadra: Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. Tre nomi pesanti, tre giocatori chiave che hanno avuto dissidi non indifferenti con l’ex tecnico azzurro.

I tre scontri che hanno spaccato il gruppo

Uno degli episodi più noti riguarda Victor Osimhen, che in più occasioni non ha gradito le decisioni di Garcia. Il bomber nigeriano, dopo una sostituzione, ha mostrato chiaramente il suo disappunto, mandando un messaggio forte e chiaro: il feeling con l’allenatore non c’era.

Stesso discorso per Khvicha Kvaratskhelia, che non ha nascosto la sua frustrazione dopo essere stato sostituito in un momento decisivo della partita. Matteo Politano, dal canto suo, ha vissuto un rapporto complicato con Garcia, legato anche alla gestione del suo minutaggio, ritenuto non all’altezza del suo contributo in campo.

Un Napoli disunito e i risultati che ne risentono

Le tensioni interne, inevitabilmente, hanno avuto ripercussioni sul campo. Il Napoli non riusciva a esprimere quel gioco fluido e corale che lo aveva caratterizzato nelle stagioni precedenti. Era chiaro a tutti che il gruppo non fosse compatto, e le difficoltà relazionali tra il tecnico e i suoi giocatori chiave hanno contribuito a minare la serenità dello spogliatoio. Ogni dissidio, ogni sostituzione contestata, creava frizioni che si riflettevano nelle prestazioni poco convincenti della squadra.

L’armonia ritrovata con Conte

Con l’arrivo di Antonio Conte, però, l’atmosfera è cambiata completamente. Conte ha saputo ricucire il gruppo, costruendo un rapporto basato sul rispetto reciproco e sulla meritocrazia. Non ci sono preferenze o gerarchie fisse, chi lavora bene gioca. Le esultanze dopo i gol, che coinvolgono anche chi gioca meno, sono il segnale di una squadra finalmente unita. Un cambio di rotta netto rispetto a quanto visto sotto la gestione Garcia.