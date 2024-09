Conte teme il Monza, il tecnico ha parlato con i calciatori a Castel Volturno

Antonio Conte non lascia spazio a distrazioni: il tecnico del Napoli continua a ribadire l’importanza di mantenere alta la concentrazione, come ha fatto anche durante la sessione di allenamento a Castel Volturno.

La stagione è ancora agli inizi, e Conte lo ha ricordato alla squadra dopo la netta vittoria in Coppa Italia contro il Palermo. “So che ora si parlerà di un grande Napoli, ma già domani contro il Monza dovremo affrontare molte difficoltà che ci riporteranno alla realtà,” ha dichiarato il tecnico, sottolineando che ogni partita deve essere affrontata come se fosse la più importante.

Il messaggio chiaro di Conte: mai mollare

Durante la riunione con i giocatori prima dell’allenamento, Conte ha ribadito che non bisogna abbassare la guardia. “Guai a mollare la presa,” ha detto, ponendo l’accento sulla necessità di mantenere lo stesso livello di intensità visto contro il Palermo. Dopo il lavoro di scarico per chi ha giocato giovedì, il resto della squadra ha partecipato a una seduta più intensa, segno della volontà del gruppo di restare concentrato.

I titolari tornano pronti per il campionato

Con il ritorno del campionato, dopo le rotazioni effettuate in settimana, Conte ha confermato che i titolari sono pronti a riprendersi il loro posto. “Il bello è stato vedere come, nonostante il cambio di interpreti, la squadra abbia mantenuto il suo stile di gioco,” ha detto Conte. Il pubblico del Maradona attende con entusiasmo il ritorno in campo di Di Lorenzo, Buongiorno, Kvaratskhelia, Lukaku e soprattutto McTominay, alimentando una febbre azzurra che cresce sempre di più.