Napoli verso l’addio a Castel Volturno: De Laurentiis pianifica la nuova casa azzurra

Il Napoli lascerà Castel Volturno nel 2025. De Laurentiis punta a posare la prima pietra del nuovo centro sportivo nella primavera dello stesso anno

Aurelio De Laurentiis guarda al futuro del Napoli oltre il campo. Il patron azzurro, dopo aver rinnovato squadra e dirigenza, punta a rivoluzionare anche le infrastrutture del club.

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli si prepara a lasciare Castel Volturno. Il quotidiano rivela:

“L’altra grande sfida è il centro sportivo, il Napoli si sta guardando intorno per andare via tra poco più di un anno da Castel Volturno, l’obiettivo è porre la prima pietra della nuova casa nella primavera del 2025”

Il progetto di De Laurentiis non si limita al centro sportivo; il presidente sta valutando opzioni anche per lo stadio, sebbene la priorità sia la nuova casa della squadra.

L’ambizioso piano di ADL mira a dotare il Napoli di strutture all’avanguardia, in linea con le aspirazioni di un club che punta ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La scelta della nuova location e i dettagli del progetto non sono ancora noti, ma l’intenzione di De Laurentiis è chiara: creare un centro sportivo moderno che possa essere un valore aggiunto per il Napoli di Antonio Conte e per le future generazioni di calciatori azzurri.