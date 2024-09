De Laurentiis vuole il Maradona: mercoledì call decisiva per l’acquisto

Aurelio De Laurentiis incontra il Comune per l’acquisto del Maradona. In ballo anche il centro sportivo a Bagnoli. Governo pronto a mediare per Euro 2032

Aurelio De Laurentiis intensifica gli sforzi per l’acquisto dello Stadio Maradona. Il presidente del Napoli ha in programma una chiamata chiave mercoledì prossimo per discutere il progetto.

Secondo Il Mattino, c’è stato un retroscena importante:

“Mercoledì c’è stata una telefonata tra Manfredi e il ministro Abodi, non un caso, alla vigilia della conferenza stampa del Presidente. Che con Abodi è in ottimi rapporti così come con tutto il Governo.”

Il ministro Abodi sembra giocare un ruolo chiave, facendo da intermediario tra De Laurentiis e il Comune di Napoli. L’obiettivo è preparare il terreno per il tavolo di discussione su Euro 2032.

De Laurentiis non mira solo allo stadio, ma anche a un centro sportivo a Bagnoli. Il Comune potrebbe essere disposto a venire incontro al presidente su questo fronte.

La partita per il Maradona si giocherà in Consiglio Comunale, dove sia De Laurentiis che il sindaco Manfredi dovranno convincere gli eletti.

L’acquisto dello stadio da parte del Napoli potrebbe essere cruciale per la candidatura della città a Euro 2032, un evento che il popolo napoletano desidera fortemente.