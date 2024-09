Adani: “Conte crede nell’impossibile, con lui per il Napoli non ci sono limiti”

Daniele Adani parla di Conte e delle possibilità scudetto del napoli, l’ex calciatore esprime grande fiducia.

Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. L’ex difensore ha toccato vari temi, da Raspadori a Spalletti, fino ad arrivare a Conte.

Su Raspadori, Adani ha dichiarato:

“Ha una conoscenza del gioco fine, quasi unica ed è molto rispettoso di tutti i compagni nello sviluppo alla manovra. Si sposa perfettamente con le richieste degli allenatori e sulle caratteristiche dei compagni. Mette in condizione tutti di esprimersi pur togliendo qualcosa a sé stesso.”

Parlando di Spalletti e del suo lavoro al Napoli, Adani ha sottolineato:

“Non fu facile mettere insieme calciatori del calibro di Kvaratskhelia, Osimhen ed altri. In quel famoso ciclo vincente a Napoli la sua bravura è stata costruire un gruppo che ha colpito il mondo partendo da zero. Lasciatemelo dire, ma nessuno avrebbe pronosticato un Napoli vincitore dello scudetto”.

Infine, sul Napoli di Conte, Adani ha espresso grande fiducia:

“Mi aspetto un percorso di fede da Conte ed i suoi ragazzi. Chi ha fede crede nell’impossibile e Conte lavora con questo credo. Credere è molto di più di provarci, vuol dire andare oltre. Conte si violenta e va dentro sè stesso per tirar fuori il massimo, ha un accompagnamento dell’umanità che non è comune, non è lavoro, ma è un atto di fede. Se la squadra di Conte arriverà a vivere la professione come una fede è giusto non porsi limiti.”