Napoli-Spezia: dubbi di formazione, ballottaggio Mertens-Petagna. Sperano Insigne e Mario Rui

La formazione del Napoli con lo Spezia ha almeno di tre ballottaggi: Mertens-Petagna, Lozano-Politano, Demme-Lobotka. Sono questi i principali dubbi di Luciano Spalletti che dopo la vittoria con il Milan vuole chiudere agguantando altri tre punti con lo Spezia. Il Napoli ha perso le ultime due partite giocate allo stadio Maradona, un trend da invertire immediatamente.

Napoli: la probabile formazione con lo Spezia

Spalletti per la sfida con lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona ha dubbi di formazione da sciogliere. Si parte con gli indisponibili: bisognerà valutare le condizioni di Mario Rui e Insigne. I due ieri si sono allenati in gruppo, ma sembra complicato che possano scendere in campo dal primo minuto. Inoltre secondo Gazzetta dello Sport il Napoli per la sfida con lo Spezia ha tre ballottaggi: Mertens-Petagna, Lozano-Politano, Demme-Lobotka. In questo momento in vantaggio ci sono Mertens, Lozano e Lobotka.

Il centrocampista slovacco ha dimostrato di essere fondamentale in assenza di Fabian Ruiz, soprattutto quando al suo fianco c’è Anguissa. Serve un giocatore che sappia dettare i tempi del gioco, servirà ancora di più con lo Spezia, squadra che potrebbe venire ad arroccarsi in difesa allo stadio Maradona. Lozano sembra in ottima condizione e sarà difficile toglierlo dal campo, mentre la fantasia ed i colpi di genio di Mertens potrebbero essere fondamentali per superare la difesa bianconera.