Il Napoli già sta lavorando per il prossimo anno, Spalletti lancia un indizio di mercato

Il Napoli lavora per il futuro, De Laurentiis vuole riconfermare Luciano Spalletti, dal tecnico arriva anche un indizio di mercato.

Il Napoli di Spalletti domina in serie A e in Champions league, molti ritengono che gran parte del merito di questa “Meraviglia“ sia proprio del tecnico toscano. L’ex bandiera del Napoli, Giuseppe Bruscolotti ai microfoni di TMW radio, ha parlato del futuro dell’allenatore del Napoli.

“Spalletti sta già lavorando per il prossimo anno. Gli azzurri hanno grande ritmo, cosa che in Europa serve. Il lavoro che si vede fare è quello che sta facendo anche sulle economie di squadra. L’impegno per un altro anno già c’è. Penso che si incontreranno. Sulla Champions vi posso dire che stanno facendo un grande cammino”.

“È anche lungo e questo fa capire l’importanza. Se si apre un ciclo il prossimo anno si deve cercare di crescere ancora. Non so se è favorito perché in questa competizione c’è un fascino particolare. Anche le squadre svantaggiate, infatti, fanno prestazioni enormi. Sono match particolari: andata e ritorno può succedere qualsiasi cosa”.

Un ulteriore indizio sulla permanenza di Spalletti arriva dal tecnico stesso, che nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino:

“Ndombele è un giocatore forte. E’ uno che alleno volentieri, è un ragazzo anche molto dolce, forte fisicamente, nella modernità del calcio c’è da includere questa forza fisica che è importante”.

“Ha forza, motore, tecnica, guizzi in cui vede dove si trova lo spazio per imbucare, è uno che mi garba come si dice in Toscana.

Ndombele, entrato a metà del secondo tempo ha fatto avverare la previsione di Spalletti e ha preannunciato anche un possibile indizio per una sua permanenza in azzurro

Il centrocampista francese è arrivato in prestito dal Tottenham, il riscatto del suo cartellino è fissato a 28 milioni di euro, ma considerata la stima dell’allenatore, il Napoli farà di tutto per limare questa cifra e riscattare il ragazzo a fine stagione. L’attestato pubblico di Luciano Spalletti non è stato casuale e forse preannuncia il primo “colpo” di mercato della prossima estate.