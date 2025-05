Napoli, sold out con il Genoa: 80.000 in fila per un biglietto

A Napoli la febbre scudetto non si misura in gradi Celsius, ma in passione popolare, code per i biglietti e stadi pieni ovunque si giochi. Dopo la vittoria con il Torino e il sorpasso sull’Inter, il sogno tricolore è più vivo che mai: quattro partite da giocare, quattro passi – per dirla alla Conte – verso uno storico quarto scudetto.

Lecce-Napoli: 5.000 tifosi in trasferta, nonostante i limiti

Sabato la truppa azzurra sarà di scena al Via del Mare di Lecce. Solo 1.000 i posti disponibili per il settore ospiti, ma saranno almeno 5.000 i tifosi napoletani presenti sugli spalti, con tanti che hanno acquistato biglietti per altri settori dello stadio. Un esodo annunciato, che conferma il legame totale tra la squadra e la sua gente.

Sold out con il Genoa: 80.000 in fila per un biglietto

La partita casalinga con il Genoa, in programma l’11 maggio alle 20:45, è già sold out. In meno di un giorno, i biglietti sono stati polverizzati: al momento dell’apertura delle vendite su TicketOne, erano 80mila gli utenti in coda, 20mila in più della capienza effettiva del Maradona. Sarà il 13° tutto esaurito stagionale, con oltre 26 milioni di euro incassati in totale da inizio campionato.

Rampulla: “Conte come Lippi, sa dare la scossa”

Anche fuori Napoli si percepisce l’energia azzurra. L’ex portiere della Juve Michelangelo Rampulla, intervistato da Il Mattino, ha elogiato il tecnico:

«Antonio è come Marcello Lippi, sa dare la carica. Questo Napoli ha fame, ha entusiasmo, ha una città intera dietro».

La città ribolle: tra murales e dodicesimo uomo

Le immagini del pullman azzurro bloccato dall’abbraccio dei tifosi prima del match col Torino sono diventate virali. Conte ha parlato di “dodicesimo e tredicesimo uomo in campo”. E la dimostrazione continua: ieri Simeone ha fatto visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, a testimonianza di una simbiosi profonda tra squadra, tifosi e città.