Lobotka: "Il 2023 è stato un anno strano, non siamo mica il Real Madrid! Qui sono felice, ma..."

Il centrocampista Stanislav Lobotka riflette sulla stagione azzurra, sull’anno dello Scudetto e sulle incognite che il futuro riserva.

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha condiviso riflessioni significative dopo essere stato insignito del premio come miglior calciatore slovacco del 2023.

Lobotka, figura di spicco nella vittoria dello scudetto da parte del Napoli, ha espresso la sua gioia per il riconoscimento ricevuto dalla Federazione slovacca. “Una gioia indescrivibile, sono contento di aver vinto questo trofeo. Si tratta di uno stimolo in più per me, sono orgoglioso”, ha dichiarato.

Rivolgendosi al passato e confrontandosi con l’ex capitano azzurro, Marek Hamsik, il centrocampista ha evidenziato il valore dello scudetto conquistato con il Napoli: “Hamsik ne ha vinti otto di questi titoli, ma sono sicuro che ne scambierebbe uno con me per lo scudetto che abbiamo vinto. La mia vittoria è un premio per tutta la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno”.

Lobotka ha inoltre riflettuto sull’andamento altalenante della stagione attuale del Napoli: “Il 2023 è stato un anno strano. La prima parte è stata bellissima, mentre la seconda parte no”. Paragonando il Napoli alle grandi squadre europee, ha sottolineato: “Siamo il Napoli, non il Barcellona o il Real Madrid che collezionano trofei ogni anno. Non siamo ancora a quei livelli, ma siamo sulla giusta strada per arrivarci”.

Sull’incognita del futuro, Lobotka ha confessato: “A Napoli sono felice, ma non so cosa accadrà”.