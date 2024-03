La Nazionale incontra Sinner, Spalletti: “Prendete esempio da lui” (VIDEO)

Il tennista altoatesino Jannik Sinner ha raggiunto gli Azzurri e Spalletti in vista dell’amichevole di domani contro il Venezuela.

La Nazionale Italiana ha ricevuto un ospite d’eccezione durante il suo primo allenamento a Miami in preparazione all’amichevole contro il Venezuela: Jannik Sinner, il tennista altoatesino reduce dagli Indian Wells, dove ha affrontato un’aspra battaglia con Alcaraz. Il giovane talento, attualmente impegnato nell’Atp 1000 nella città della Florida, ha deciso di fare una visita alla squadra di calcio nazionale, ricevendo un caloroso benvenuto dall’intero staff e dai giocatori.

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, insieme a Luciano Spalletti e al leggendario portiere Gianluigi Buffon, hanno accolto Sinner con applausi e sorrisi, dimostrando la forte coesione e l’entusiasmo che circonda la squadra. Il tennista si è fermato a lungo allo stadio, scambiando parole e impressioni con diversi membri della squadra azzurra.

E’ stata la dichiarazione di Spalletti a rubare la scena durante la presentazione di Sinner agli altri giocatori. Rivolgendosi al gruppo riunito, l’allenatore ha esaltato le qualità del giovane campione, sottolineando l’importanza dell’autodisciplina e della motivazione, due elementi che, secondo Spalletti, Sinner incarna perfettamente. “Viene facile parlare di autodisciplina e di motivazioni, basta prendere un pezzetto di lui”, ha dichiarato Spalletti con convinzione.

Le parole di Spalletti non sono passate inosservate, confermando il ruolo di ispirazione che Sinner ha assunto non solo nel mondo del tennis, ma anche in quello dello sport in generale. “Ti seguiamo sempre con grande orgoglio, è bello. Anche i miei figli ti seguono, tutti parlano di tennis. È bellissimo”, ha aggiunto Spalletti, evidenziando l’impatto positivo che il giovane tennista ha avuto su diverse generazioni.

