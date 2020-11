Napoli-Sassuolo: le formazioni ufficiali, conferma Bakayoko

Napoli-Sassuolo gara valida per la 6a giornata di Serie A, al San Paolo si sfidano le due inseguitrici del Milan capolista.

Senza Lorenzo Insigne il Napoli di Gennaro Gattuso scende in campo con il collaudato 4-2-3-1 con la conferma Bakayoko a centrocampo e con i quattro attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano. In difesa spazio ancora ad Hysaj sulla sinistra. De Zerbi deve fare almeno di Caputo e Berardi ma mantiene il modulo a specchi con Gattuso.

Napoli-Sassuolo: formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. ALL.: Gattuso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Muldur, Traoré, Boga; Raspadori. ALL.: De Zerbi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

