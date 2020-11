Napoli-Sassuolo live. tutto sulla gara della 6 giornata di serie A. Gennaro Gattuso sfida Roberto De Zerbi.

Segui il live di Napoli-Sassuolo con napolipiu.com. Al San Paolo va in scena una sfida d’alta classifica al San Paolo tra Napoli e Sassuolo, due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera brillante e che non sembrano avere intenzione di fermarsi.

Ultimo precendete a Luglio e terminato 2-0 per i partenopei. Il Sassuolo ha vinto soltanto uno dei 14 precedenti di Serie A contro il Napoli, nell’agosto 2015; da allora, cinque sconfitte e quattro pareggi il bilancio dei neroverdi.

Napoli-Sassuolo sarà visibile in streaming e in tv su Sky Sport, canale 253 mentre oppure tramite l’app Sky Go.

NAPOLI-SASSUOLO LE FORMAZIONI UFFICIALI

Il Napoli di Gattuso cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. De Zerbi prova a sorprendere ancora ma dovrà fare a meno di Berardi e Caputo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj – Fabian Ruiz, Bakayoko – Politano, Mertens, Lozano – Osimhen. A disposizione: Rrahmani, Mario Rui, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Lobotka, Zielinski, Elmas, Petagna, Contini, Meret.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli – Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio – Locatelli, Ayhan – Traorè, Lopez, Boga – Raspadori. A disposizione: Kyriakopoulos, Piccinini, Peluso, Santos, Steau, Bourabia, Obiang, Defrel, Vitale, Pegolo, Turati.

NAPOLI-SASSUOLO SECONDO TEMPO

46′ Subito Sassuolo! Scatto di Rogerio, ingresso in area e tiro ad incrociare. Ospina blocca in due tempi.

46′ Inizia il secondo tempo di NAPOLI – SASSUOLO. Si riparte senza sostituzioni.

Un primo tempo con molti fraseggi ma dove le due squadre hanno creato poco. Pericoloso il Napoli per due volte con Osimhen, mentra il Sassuolo si è visto solamente con Boga.

NAPOLI-SASSUOLO PRIMO TEMPO

Live Napoli-Sassuolo, comincia il primo tempo. Il Napoli schiera il trio formato da Politano, Mertens e Lozano che agiranno alle spalle di Osimhen. In porta Ospina con Manolas e Koulibaly centrali. Molte assenze nel Sassuolo, tra le principali il duo offensivo Berardi e Caputo. De Zerbi quindi è constretto a cambiare e sceglie Traorè, Lopez e Boga dietro a Raspadori.

45′ + 1′ Fine primo tempo: NAPOLI – SASSUOLO 0-0.

45′ Ci sarà 1 minuto di recupero.

43′ Occasione Sassuolo! Gran giocata al limite di Boga che da fermo prova la conclusione, Ospina non si fa soprendere e manda in angolo.

40′ Lozano prova a cercare spazio al limite dell’area, trova un varco e conclude con il destro. Il tiro è troppo debole per impensierire Consigli.

37′ Punizione Napoli dai 25 metri, parte Mertens ma sbatte sulla barriera.

33′ Occasione Napoli! Osimhen recupera palla, si apre lo spazio e prova la botta dal limite. Palla alta.

31′ Il Sassuolo negli ultimi minuti ha cominciato a gestire meglio il pallone provando ad avvicinarsi con più intensità verso Ospina.

27′ Bakayoko per Mertens che ci prova di prima da fuori area. Palla alta sopra la traversa.

25′ Partita che nonostante alcuni spunti non riesce a decollare. Il Napoli fa fatica a trovare spazi, mentre il Sassuolo in avanti non riesce ad impensierire Ospina.

20′ Venti minuti di gioco, partita vivace ma, a parte quella capitata a Osimhen, ancora senza vere occasioni da rete.

16′ Prova a cercare spazi il Sassuolo soprattutto con gli spunti di Rogerio. Napoli sempre attento in difesa.

10′ Oshimen a tu per tu con il portiere si divora il goal dell’1-0

3′ MERTENS vicinissimo al Goal, palla di poco fuori.

1′ FISCHIO D’INIZIO DI NAPOLI – SASSUOLO. Arbitra Mariani.

Premi F5 per aggiornare il live di Napoli-Sassuolo