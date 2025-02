Napoli, Sacchi elogia Conte: “Sta facendo un capolavoro”

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza la corsa scudetto tra Napoli e Inter, senza dimenticare l’Atalanta, che a suo avviso ha ancora le carte in regola per rientrare nella lotta al vertice: «Non vedo i bergamaschi già tagliati fuori».

Dopo la brutta sconfitta a Firenze, l’Inter ha reagito con grande maturità, dimostrando la solidità di una squadra cresciuta sotto la guida di Simone Inzaghi. Sacchi elogia il tecnico nerazzurro: «L’Inter ha acquisito continuità di rendimento, ha un’identità chiara e sa sempre cosa fare in campo. Qualche passo falso può capitare, ma la squadra ha una struttura solida».

LAUTARO SIMBOLO DELL’INTER, MA LA FRENATA DEL NAPOLI NON SORPRENDE

Parlando dei singoli, Sacchi si sofferma su Lautaro Martinez, considerandolo l’attaccante ideale per questa Inter: «Partecipa alla manovra, apre spazi, sa dettare i tempi e in area si fa rispettare. Incarna perfettamente lo stile di gioco nerazzurro».

L’ex tecnico, però, non si sbilancia su chi sia il favorito per il titolo: «Sarà una battaglia fino all’ultimo, marzo sarà il mese decisivo».

Sulla frenata del Napoli contro l’Udinese, Sacchi difende la squadra di Antonio Conte: «Hanno dato tutto, hanno finito la partita stanchissimi. Il pareggio ci può stare, l’Udinese è una squadra fisica e ben organizzata».

CONTE, IL SUO CAPOLAVORO A NAPOLI

Sacchi riconosce il lavoro straordinario di Conte: «A Napoli sta facendo un capolavoro. È una città innamorata del calcio e della bellezza, e lui sta regalando grandi emozioni. Contro la Lazio sarà una partita spettacolare, perché entrambe giocano un bel calcio».

Sul mancato arrivo di un sostituto per Kvaratskhelia, Sacchi minimizza: «Il Milan vinse lo scudetto con Van Basten che giocò pochissime partite. Non è il singolo a determinare, ma il gruppo. Conte ha saputo creare un collettivo solido dove tutti si sacrificano per un unico obiettivo».

NAPOLI AVVANTAGGIATO SENZA LE COPPE?

Infine, l’ex CT della Nazionale evidenzia come la mancanza di impegni europei possa rappresentare un vantaggio per il Napoli nella corsa scudetto: «Allenarsi con regolarità, evitare lunghi viaggi e ridurre il rischio di infortuni farà la differenza. L’Inter, invece, dovrà gestire al meglio le risorse tra campionato e Champions League».

Una volata entusiasmante, dunque, che si deciderà nelle prossime settimane.