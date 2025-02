De Laurentiis va a cena con il sindaco, vertice per il restyling del Maradona. Ieri un incontro per il centro sportivo

Come riporta Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis ha intensificato i lavori per definire il futuro dello stadio Maradona e la costruzione di un nuovo centro sportivo per il Napoli. Due obiettivi fondamentali, sostenuti anche dall’allenatore Antonio Conte, che ha recentemente sottolineato la necessità di dotare il club di strutture all’avanguardia.

Il presidente azzurro è stato ieri in città e ha cenato con il sindaco Gaetano Manfredi, con cui ha discusso del restyling del Maradona. I tempi sono stretti: l’obiettivo è far rientrare Napoli tra le cinque città italiane che ospiteranno Euro 2032, un’opportunità da non perdere per modernizzare l’impianto di Fuorigrotta. Il dialogo con il Comune sarà determinante per trovare un piano condiviso e raggiungere questo traguardo.

Centro sportivo: Castel Volturno resta in pole, ma ci sono alternative

Come evidenzia Repubblica Napoli, De Laurentiis sta anche valutando il futuro del centro sportivo del Napoli. Ieri mattina il presidente ha fatto visita al Training Center di Castel Volturno, accompagnato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli, e ha incontrato la famiglia Coppola, proprietaria della struttura.

L’idea principale è ottenere una nuova deroga al contratto per continuare a usare l’attuale centro oltre il 2026, ampliandolo eventualmente nell’area dei campi da golf, che potrebbe garantire più spazi per la squadra. C’è anche l’ipotesi di riqualificare l’albergo attiguo, chiuso da anni, ma le sue 300 camere lo rendono una struttura probabilmente eccessiva per le esigenze del club.

Un’altra possibilità è la costruzione di un nuovo centro sportivo in località La Piana, sempre a Castel Volturno, ma quasi al confine con Cancello ed Arnone. Anche questi terreni sono di proprietà della famiglia Coppola, e De Laurentiis li ha visitati di persona per valutarne il potenziale.

Le parole del sindaco di Castel Volturno

Come confermato a Radio Kiss Kiss dal sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ci sono già trattative in corso: «Faremo tutto il possibile per far restare il Napoli qui», ha dichiarato. «Abbiamo sempre mantenuto il massimo riserbo, ma se l’operazione andasse in porto sarebbe una vittoria per il nostro territorio».

L’amministrazione locale ha garantito supporto tecnico, logistico e giuridico per agevolare l’accordo, mentre a De Laurentiis sono state proposte anche altre tre soluzioni alternative.

Napoli tra stadio e centro sportivo: il futuro si decide ora

Come evidenzia Repubblica Napoli, la società azzurra sta accelerando su due fronti cruciali per il futuro del club:

Il Maradona: resta l’impianto di riferimento, ma servono interventi per renderlo all’altezza di Euro 2032.

Il centro sportivo: Castel Volturno rimane la soluzione più probabile, ma l’ipotesi di una nuova struttura non è esclusa.

La volontà di De Laurentiis è chiara: il Napoli deve dotarsi di strutture moderne per competere al massimo livello. Ora serve trovare il progetto giusto per trasformare queste idee in realtà.