Il Napoli sfida la Salernitana in uno stadio vuoto. Venduti meno di 3000 biglietti

Napoli-Salernitana, il derby campano si giocherà in uno stadio Maradona vuoto: Venduti meno di 3000 biglietti.

Avrebbe meritato una cornice ben diversa il derby campano tra Salernitana e Napoli. La Asl non ferma i granata, decimati dall’emergenza per il Covid ma restrizioni e prezzi alti frenano i tifosi: venduti 3mila biglietti.

Il Napoli non ha mai ospitato la Salernitana per una sfida di Serie A. Lo storico appuntamento a Fuorigrotta è rimasto in bilico per tutta la settimana, a causa dell’emergenza Covid che ha decimato la squadra granata. Alla fine il rischio di un rinvio è stato in qualche modo sventato.

Il derby campano dunque si giocherà, nel nome della decisione presa dalle istituzioni del calcio di portare avanti a tutti i costi il campionato. Stavolta a beneficiare delle difficoltà dei loro avversari potrebbero essere gli azzurri. A Castel Volturno, scrive l’edizione odierna di Repubblica, c’è improvvisamente abbondanza. Di conseguenza pure tantissima voglia di ritornare in campo, per allungare la striscia positiva di due vittorie consecutive cominciata con Sampdoria e Bologna.

Ma il comprensibile cinismo dei protagonisti non riesce ad attecchire tra i tifosi, sempre più sconcertati dalle regole di un circo in cui la sportività sta diventando un optional ed è il business aver preso ormai il sopravvento.

STADIO MARADONA VUOTO PER NAPOLI-SALERNITANA

Per questo è rimasto incredibilmente invenduto un pugno di biglietti, anche se la capienza odierna al Maradona a causa delle restrizioni contro il contagio sarà di appena cinquemila posti. Non sono arrivati dal botteghino dei numeri ufficiali.

Fa testo quindi il sito della Ticketone, dalla cui consultazione fino a ieri sera risultava l’abbondante disponibilità di tagliandi perfino nelle curve, complici i prezzi troppo alti stabiliti dal club di De Laurentiis. In particolare quello a tripla cifra della tribuna Posillipo: fissato a 100 euro. I paganti alla fine potrebbero essere circa tremila e il derby campano di oggi rischia dunque di passare alla storia anche per questo desolante record negativo, che costringerà il Napoli ad affrontare la Salernitana in uno stadio deserto. Già nella precedente partita a Fuorigrotta contro la Samp gli spettatori erano stati poco più di ottomila ed è un trend al ribasso che sta mortificando ulteriormente la media stagionale, adesso di poco superiore a quota ventimila.

Nemmeno il rilancio degli azzurri in zona Champions è bastato per invertire la tendenza. Il nuovo presidente della Salernitana, Iervolino, sarà seduto in tribuna vip vicino a De Laurentiis, nello stadio deserto. «Tra noi c’è amicizia e stima reciproca». La loro prima sfida avrà però una cornice malinconica. Non sarà comunque vada un derby festoso.