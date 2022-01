Napoli-Salernitana: Osimhen titolare. Spunta un dato negativo su Insigne

Il Napoli sfida la Salernitana decimata dal virus Spalletti recupera Insigne ed è tentato da Osimhen. Si gioca anche sul filo delle motivazioni.

Napoli-Salernitana, Victor Osimhen ha già preparato la danza del gol. Freme nell’attesa dell’abbraccio del Maradona. Contro la Salernitana il bomber è pronto al ritorno da titolare. A Bologna, lunedì sera, è tornato in campo. Al 27’ della ripresa è subentrato a Mertens e in quel momento ha azzerato i tormenti scattati da quell’impatto tanto doloroso quanto fortuito con Skriniar del 21 novembre in Inter-Napoli.

Il Napoli deve rispondere al successo dell’Inter contro il Venezia, in attesa del big match che chiuderà la domenica, tra Milan e Juventus. I partenopei devono anche far dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia, che ha visto la Fiorentina andare avanti nel torneo.

Nel Napoli c’è Mertens come prima punta, ma Spalletti potrebbe sorprendere tutti e lanciare Osimhen dal primo minuto. A supporto della punta Elmas, Lozano e Zielinski. A centrocampo si sono Fabian Ruiz e Lobotka, tra i pali gioca Ospina. Retroguardia a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Insigne verso la panchina. Per il capitano del Napoli spunta un dato negativo: Non segna su azione da 257 giorni come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Nel momento in cui s’è dovuto arrendere ai propri muscoli, quelli che l’hanno tradito al 30′ della sfida con la Sampdoria, Insigne ha avuto modo di cogliere il primo messaggio positivo del «Maradona», che ha scacciato qualsiasi retro-pensiero di dubbio gusto ed ha capito anche la sofferenza interiore d’un uomo in quel momento solo: Bologna è stata l’unica partita da cancellare dal personale programma di avvicinamento alla personalissima favola, dentro la quale c’è anche il derby con la Salernitana, da vivere come un protagonista”.