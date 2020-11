Napoli-Roma: probabili formazioni. Gattuso verso il cambio di modulo

Napoli-Roma le probabili formazioni segnate dall’assenza di Osimhen per gli azzurri, Fonseca punta su Dzeko.

Il Napoli affronta la Roma per perdere quota dalla vetta, le probabili formazioni fanno trapelare un possibile cambio di modulo per Gattuso. Tra i convocati del Napoli non c’è ancora Victor Osimhen e quindi è possibile che il tecnico azzurro possa decidere di puntare sul vecchio modulo di gioco. Con il recupero di Zielinski si aprono più possibilità per il tecnico dei partenopei. Il polacco può giocare praticamente dovunque, sia come mezz’ala sinistra, ma anche come trequartista, come fatto in Europa League con il Rijeka. A centrocampo mancherà Bakayoko per squalifica. La Roma, invece, punta forte sul bomber Dzeko ed andrà a sfidare il Napoli per cercare di mantenere la scia positiva delle ultime partite.

Napoli-Roma: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Lozano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna, Llorente. Allenatore: Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Juan Jesus, Feratovic, Calafiori, Diawara, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral, Providence. Allenatore: Fonseca.

Il Napoli sfida la Roma: come vederla in Tv

Gli azzurri giocheranno allo stadio San Paolo con una maglia speciale dedicata a Diego Armando Maradona. Una casacca che ricorda quella dell’argentina, ma con l’azzurro del Napoli. Una fusione che racconta perfettamente quello che è stato l’ex numero dieci sia per il popolo napoletano, che per quello argentino. Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La visione della gara è disponibile anche sull’app Sky Go e in streaming live su Now Tv.