Napoli-Roma i convocati: quattro assenti per Gattuso

Napoli-Roma tra i convocati di mister Gennaro Gattuso non c’è ancora Victor Osimhen, reduce da un infortunio alla spalla.

Ci sono quattro assenti tra i convocati del Napoli per Napoli-Roma, quello che pesa più di tutti è sicuramente Victor Osimhen, ancora alle prese con un infortunio alla spalla. Gli azzurri giocheranno la prima in campionato senza Diego Armando Maradona, a cui è stata dedicata una maglia speciale in collaborazione con la Kappa. Tra gli assenti ci sono anche Rrahamani e Hysaj alle prese con il Covid 19 e Bakayoko che non sarà del match causa squalifica dopo il rosso, molto discusso, dell’ultimo match di campionato col Milan.

E’ possibile che il tecnico del Napoli decida di cambiar modulo, magari puntando su un 4-3-3 che per mettere Demme al centro con Fabian Ruiz e Zielinski a ai lati. Ma il polacco potrebbe diventare anche trequartista alle spalle di Mertens. Varie opzioni che l’allenatore del Napoli ha valuto durante la settimana. Ecco i convocati di Napoli-Roma:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.