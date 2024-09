Mercato Napoli, il retroscena: “Il club aveva offerto 12 milioni per lui”. Offerta rispedita agli azzurri

Il Napoli aveva puntato Zito Luvumbo ma, nonostante un’offerta sostanziosa, il Cagliari dichiarò il giovane attaccante incedibile.

Nel corso della sessione invernale di calciomercato dello scorso gennaio, il Napoli aveva messo nel mirino Zito Luvumbo, giovane attaccante di proprietà del Cagliari, con l’intento di rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra partenopea era pronta a offrire ben 12 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Tuttavia, la trattativa non andò a buon fine. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, respinse con fermezza l’offerta, dichiarando Luvumbo incedibile. La valutazione del cartellino del giovane attaccante, secondo le fonti interne al club sardo, era infatti ben superiore, oscillando tra i 20 e i 25 milioni di euro. Questa differenza di valutazione impedì l’approdo di Luvumbo al Napoli e lo trattenne sull’Isola.

In seguito al fallimento della trattativa per Luvumbo, il Napoli diresse la propria attenzione su un altro attaccante, Cyril Ngonge, proveniente dal Verona. Per il giocatore belga, il club partenopeo spese una cifra significativa di 18 milioni di euro.